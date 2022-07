Quedan pocos días para que comience agosto, y cómo es la costumbre, las diferentes plataformas de streaming ya se están preparando para estrenar nuevas películas, series y documentales.

Este miércoles 27 de julio, Star Plus reveló, a través de sus redes sociales, una larga lista de las producciones que debutarán a lo largo del octavo mes del año.

Una de las series más esperadas es "Mike: más allá de Tyson", que explorará los altibajos en la carrera del boxeador profesional y su vida personal en una biografía que es calificada como no autorizada.

Por parte de las películas, debutará "Depredador: La Presa". La cinta seguirá a Nara, una guerrera con grandes habilidades que si bien ha sido criada a la sombra del resto de los cazadores legendarios que deambulan en las Grandes Planicies, cuando el peligro llega a su campamento, será la única que podrá proteger a su gente.

¿Qué películas y series se estrenan durante agosto en Star+?

Series

Mike: más allá de Tyson

Por mandato del cielo

Pistol

Abbott Elementary

No fue mi culpa: Colombia

No fue mi culpa: Brasil

Wild Crime

Blood & Treasure

Soñando Alto

The Curse of Von Duch: A Brand to Die For

Real Housewives of Melbourne (temporada 5)

The Romeo Section (temporada 1 y 2)

Atlanta (temporada 3)

Resident Alien (temporada 2 parte 1)

Snowfall (temporada 5)

9-1-1: Lone Star (temporada 3)

New Amsterdam (temporada 4 parte 2)

Law & Order: Organized Crime (temporada 2 parte 2)

Better Things (temporada 5)

Bob's Burger (temporada 12)

The Great North (temporada 2)

Depredadores africanus (temporada 2 y 3)

Películas

Depredador: La Presa

El espacio entre nosotros

Jackass por siempre

El sombrero loco

El Padrino (1, 2 y 3)

La Civil

E.T: El extraterrestre

Jumanji

Guerra de papás

Evita

