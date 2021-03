¡Fanáticos del K-Pop en llamas! Spotify sale a explicar por qué eliminó de su catálogo múltiples éxitos surcoreanos

Fue el cantante Tablo quien encendió las alarmas al revelar que un supuesto desacuerdo entre Spotify y la productora Kakao M culminó con el retiro de múltiples discos y canciones de populares figuras del K-Pop como BTS, Monsta X, Epik High, GFRIEND, HyunA y más.

Hablo explicó a través de Twitter que "aparentemente, un desacuerdo entre nuestro distribuidor Kakao M y Spotify ha hecho que nuestro nuevo álbum Epik High is here no esté disponible globalmente en contra de nuestra voluntad".

"Independientemente de quién tenga la culpa, ¿por qué siempre son los artistas y los fans los que sufren cuando las empresas anteponen la codicia al arte?", cuestionó.

Esto detonó la ira de los fanáticos quienes decidieron desahogarse por su malestar con la decisión a través de las redes sociales, lo que tuvo a Spotify en lo alto de los trending topics de Twitter durante toda la jornada del domingo.

Por lo mismo, ahora el servicio de streaming decidió salir al hacer frente al disgusto de los auditores, y a través del medio especializado NME indicó que "durante el último año y medio estuvimos trabajando en una renovación del acuerdo de licencia global con Kakao M para continuar ofreciendo a nuestros más de 345 millones de oyentes (en más de 170 países) la música K-pop".

"Pese a nuestros esfuerzos, no se pudo llegar (a un acuerdo) y el contrato que teníamos llegó a su fin", lamentaron.

Desde la plataforma también indicaron que "el hecho de que no hayamos llegado a un acuerdo sobre un nuevo trato global es lamentable para sus artistas, así como para los fans y oyentes de todo el mundo".

"Esperamos que esta interrupción sea temporal y podamos resolver la situación pronto. Seguimos comprometidos a trabajar con los titulares de derechos locales, incluido Kakao M, para ayudar a hacer crecer juntos el mercado de la música coreana y el ecosistema de transmisión en general", puntualizaron.

¿Qué canciones K-Pop ya no están en Spotify?



De acuerdo con NME, Kakao M es el responsable de distribuir gran parte de este estilo de música.

Con ello acapararon el 37,5% de las canciones incluidas en la lista anuales Top 400 de 2020 de Gaon Music Chart.

Por esto el daño que dejó el golpe no es menor y los fanáticos ya han proyectado un listado con los artistas que ya no se pueden escuchar en Spotify.

lucy

stayc

cl

gfriend

jung jinwoo

bol4

paul kim

dkb

maddox

twlv

moon

punch

d-crunch

sf9

wjsn

golden child

weki meki

weeekly

loona (some songs)

yongyong

onewe

h&d

hwasa

kard

s.i.s

vixx

vinxen

dreamcatcher

orange caramel

punchnello

astro

lovelyz

huh gak

jenyer

kim sejeong

rothy

gidongdae

109

tiger jk

ryu sujeong

secret number

apink

moon jongup

yelo

fanatics

iu

pristin

mcnd

mamamoo

hyuna

dreamnote

mcmong

onlyoneof

yanu

boramiyu

hynn

pentagon

gaho

song i han

kisum

peakboy

geunsu

elris

sumin

jung ilhoon

junny

younha

after school

poetic narrator

lee siyeon

grizzly

oh hayoung

sik-k

kim sohee

sha sha

ibi

vromance

berrygood (some songs)

bestie

ailee (some songs)

yoon mirae

lee gikwang

yukika

eden

junggigohttps://t.co/okSb6UPtlO

mind u

melodyday

loco

coogie (some songs)

cheetah

that wooseok and guanlin unit whose name i don't know