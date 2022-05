Netflix reveló, este martes, un nuevo video y detalles sobre sus próximos estrenos animados para niños, donde destacan varias sorpresas como Sonic Prime y Kung Fu Panda: The Dragon Knight, entre muchas otras.

Si bien, no se dio a conocer la fecha de estreno de cada una de estas producciones, compartió las primeras imágenes de lo que vendrá próximamente. Esta noticia se dio a conocer pese a los múltiples problemas que ha tenido la plataforma debido a la pérdida de suscriptores.

¿Qué series animadas llegarán a Netflix próximamente?

Además de Sonic y Kung Fu Panda, el video muestra un primer vistazo de Daniel Spellbound, We Lost Our Human, Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure, nuevos episodios de The Cuphead Show, Sharkdog, Boss Baby, He-Man, los Masters del Universo, Dead End: Paranormal Park y My Dad the Bounty Hunter.

- Uno de los que más llama la atención es Sonic Prime, la aventura animada de 24 episodios de alto octanaje donde el destino de un extraño nuevo multiverso descansa en sus manos enguantadas. Más que una carrera para salvar el universo, es un viaje de autodescubrimiento y redención.

- Jack Black llega a Kung Fu Panda: The Dragon Knight. Cuando un misterioso par de comadrejas ponen su mirada en una colección de cuatro poderosas armas, Po debe abandonar su hogar para embarcarse en una búsqueda mundial de redención y justicia que lo encuentra asociado con un caballero inglés llamado Wandering Blade. Juntos se embarcan en una aventura épica para encontrar primero las armas mágicas y salvar al mundo de la destrucción.

- Daniel Spellbound: En la ciudad de Nueva York moderna, la magia es real, simplemente está oculta al público, pero Daniel Spellbound sabe exactamente dónde encontrarlo. Dificultando su vida "rastreando" para encontrar objetos mágicos, Daniel llama la atención de las personas equivocadas cuando descubre un artefacto raro y, de repente, el destino del mundo mágico pende de un equilibrio.

- My Dad the Bounty Hunter: la serie de acción y comedia sigue al cazarrecompensas más duro de toda la galaxia, un hombre con habilidades afiladas pero también con un secreto: su familia en la Tierra no tiene idea de a qué se dedica. Entonces, cuando sus dos hijos viajan accidentalmente al espacio exterior y se estrellan en su última misión, descubren que el trabajo de su papá es cualquier cosa menos aburrido.

Revisa el video