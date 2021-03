Simón Pesutic debutará como conductor en el programa Sesiones Ch-Aco de 13C

El conocido actor nacional Simón Pesutic, debutará este domingo como conductor del programa de 13C sesiones Ch.Aco. Sobre este nuevo rol, el actor de "Señores Papis" y "Juegos de Poder" habló con BioBioChile.

El programa cultural se transmitirá los domingos y mostrará el vinculo que tienen las artes con el área científica, en el realizaran un recorrido por el país junto con distintos científicos y artistas. El intérprete además compartirá pantalla con la también actriz Emilia Noguera.

El actor señaló a BioBioChile que “Este proyecto ha sido algo muy entretenido y también una experiencia enriquecedora y de mucho aprendizaje, porque se me ha dado la oportunidad de conocer un mundo desconocido en el ámbito técnico, como es la ciencia. Desde ese lugar, he aprendido cosas muy coloquiales, es decir, no tan lejanas, y eso me pone muy contento”.

Luego añadió que “este es un programa especial porque yo ocupo un rol de alumno si se quiere decir de alguna manera: yo vengo a ser alguien que aprende en el programa junto a la gente. Aquí, más que entrevistas, yo hago preguntas desde querer saber algo y pensando también en lo que le gustaría saber a la gente en sus casas”.

Sobre su nuevo rol como conductor, el protagonista de "Pobre Rico" indicó que “venía desde una experiencia como comunicador, hice un programa en la Radio Coca-Cola en pandemia y pensado para la pandemia, y quería profundizar en ese rol, hacer algo utilizando mi propia voz y no a través de un personaje”.

“Es distinto a actuar, porque finalmente es uno en pantalla e implica mostrarse tal cual uno es, no por medio de un personaje. Y eso es algo a lo que no se está acostumbrado”. señaló.