The Last of Us tuvo su tan esperado estreno el domingo 15 de enero en HBO y HBO Max, conoce a continuación cuál es la canción del final del episodio y su significado.

¿Cuál es la canción del final del primer capítulo de The Last of Us y qué significa?

Este domingo se estrenó el primer capítulo de la esperada serie de The Last of Us, la adaptación a live action del videojuego de Naughty Dog que tiene por protagonistas a Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles de Joel y Ellie.

¿Cuál es la canción final del primer capítulo? ¿Qué significa?

Con este primer episodio de The Last of Us nos hanentregado varias novedades como por ejemplo un soundtrack de acuerdo a la nueva temporalidad de la serie y la canción que escuchamos al final del capítulo de este domingo 15 es “Never Let Me Down Again” de Depeche Mode que forma parte del álbum "Music for the Masses" lanzado en 1987.

Esta canción tiene un par de significados importantes para la serie y los protagonistas, ya que es primeramente una advertencia de Bill para Joel y Tess, esto debido a que según las instrucciones que tiene el personaje de Pedro Pascal, escuchar una canción de los ochenta es significado de problemas.

Triste y lamentablemente, Joel no consigue escuchar la canción y emprende el viaje fuera de Boston, sin estar consciente de los peligros de los que le advierte Bill.

Además, en el podcast de The Last of Us, Craig Mazin aseguró que estaba buscando una canción con buen ritmo pero que al mismo tiempo mostrará lo oscuro que estaba por ponerse la serie para los siguientes episodios y el futuro de los protagonistas, siendo la razón de que se escogiera esta canción de Depeche Mode para el término del episodio.

Viaje con mi mejor amigo

La primera línea de la canción dice “I´m taking a ride with my best friend”, en una primera instancia la canción habla sobre un viaje entre dos amigos, pero el significado no es tan literal como la letra lo hacer ver ya que el viaje que menciona el cantante es con las drogas, las que son un amigo bastante peligroso.

Desde la perspectiva de Craig Mazin Joel y Ellie son los protagonistas de la canción, siendo Ellie la que se enfrasca en un viaje con un peligroso amigo, mensaje que es sutil para aquellos que conocen la historia de The Last of Us.

Es importante mencionar que la serie tendrá el estreno de un capítulo semanal, siendo un total de 9 episodios los que se estrenarán cada domingo en HBO y HBO Max.