Excelentes noticias para los fanáticos de la serie 1923, puesto que la plataforma streaming de Paramount +, dio a conocer la confirmación de una segunda entrega cargada de emocionantes episodios. Si te interesa saber más de esta novedad, quédate leyendo esta nota y entérate de todos los detalles a continuación.

1923 estrena su segunda temporada

La plataforma streaming confirmó la segunda entrega, no obstante, no hay una fecha oficial de estreno en el catálogo.

Una gran noticia para esta producción que ha dejado satisfechos a los ejecutivos de la ficción.

“Con la mente brillante y la narración talentosa de Taylor Sheridan, hemos creado un mundo completamente nuevo para explorar con 1883 mientras expandimos Yellowstone, y con 1932 [ahora 1923 ] abriremos un nuevo capítulo en este universo en rápido crecimiento”, dijo el presidente y director ejecutivo de Media Networks y MTV Entertainment Studios, Chris McCarthy.

Por otro lado, en lo que respecta la segunda entrega, Harrison Ford, uno de los protagonistas de la serie, se refirió sobre su percepción de la producción.

"Me reuní con Taylor, quien me dio un resumen muy breve de lo que tenía en mente, y me basé en mi experiencia con Yellowstone, 1883”, dijo a The Hollywood Reporter.

“Ha producido una obra de increíble ambición, escala, alcance [y] ambición cinematográfica. Taylor piensa en cada uno de estos episodios como una película de una hora. Y ese es el producto que estamos obteniendo”.

También había compartido antes del anuncio, sus deseos de filmar una segunda temporada: “Estoy muy satisfecho, alentado y desafiado por el trabajo que tengo entre manos. Tenemos otra temporada, espero, para conocer a este personaje y verlo en diferentes circunstancias. Pero me lo estoy pasando genial. Realmente lo estoy disfrutando”.

¿Cuál es el reparto de 1923?

El elenco oficial es integrado por: Harrison Ford, Darren Mann, Michelle Randolph, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Jerome Flynn y Julia Schlaepfer.