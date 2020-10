Secuela de "Borat" desata polémica por comprometedora escena con el ex alcalde de Nueva York

La película recién se estrenará este viernes 23 de octubre en Amazon Prime Video y ya está causando polémica por su contenido. "Borat Subsequent Moviefilm", la secuela de la comedia de 2006, ha causado todo un revuelo por contener una comprometedora escena que incluye al ex alcalde de Nueva York y actual asesor presidencial para Donald Trump, Rudy Giuliani.

Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) una vez más viaja a Estados Unidos desde Kazajistán en medio de la pandemia por el coronavirus y el acalorado ambiente de las elecciones presidenciales, esta vez acompañado por su hija adolescente (Maria Bakalova, de 24 años), con quien termina involucrado en las más diversas situaciones.

Uno de los pasajes de la película que ya está causando polémica es el momento en que se muestra a Giuliani acudiendo a la suite de un hotel, para concretar una entrevista con la hija de Borat.

Según describió Variety, "por sugerencia de ella, la pareja se mueve para tomar un trago en el dormitorio lleno de cámaras escondidas que registran todos sus movimientos. Después de que ella se quita el micrófono, Giuliani dice 'puedes darme tu número de teléfono y dirección'".

El afiche de la nueva película con Sacha Baron Cohen, "Borat Subsequent Moviefilm".

"Luego se ve cómo él se recuesta en la cama acomodando sus camisa hasta llegar a su ropa interior. En ese momento, es interrumpido por Borat que entra corriendo a la habitación y dice 'tiene 15. Es muy vieja para ti'", finaliza la descripción.

A propósito de que los reviews de la película han tendido a resaltar la escena como uno de los momentos incómodos de ver, Giuliani ahora terminó reaccionando al material que ni siquiera ha sido visto públicamente.

"El video de Borat está completamente fabricado. Estaba poniendome la camisa adentro depués de que quitarme el equipo de grabación. En ningún momento antes, después o durante la entrevista tuv un comportamiento inapropiado. Si Sacha Baron Cohen sugiere otra cosa es un mentiroso de tomo y lomo", indicó la ex autoridad de Nueva York.

La polémica escena de "Borat Subsequent Movie Film" con el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.

Y añade: "The New York Post resaltó este jueves que la escena parece una 'exageración mediante la edición'. De hecho, a penas me di cuenta de era una trampa llamé a la policía, algo que quedó consignado en un artícula de THR del 8 de julio pasado".

Hasta el momento la película ha tenido una positiva respuesta de parte de la crítica, otorgándole un 83% de aprobación en el sitio de valoración cinematográfica Rotten Tomatoes.

"Borat Subsequent Moviefilm" tiene agendado su estreno para este viernes 23 de octubre, pero como ya se ha hecho usual con Amazon Prime Video, probablemente esté disponible en la tarde noche de este jueves.