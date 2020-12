Se supo finalmente los motivos: Manuel Mijares cuenta las razones de su divorcio con Lucerito

Cuando Manuel Mijares y Lucerito se casaron en 1997, revolucionaron el mundo del espectáculos en México. Debido a esto, la ceremonia del casorio fue televisada para todos los fánaticos. Por esa misma razón, cuando se dio a conocer que la pareja se separaba en 2011, dejó una gran sorpresa a nivel regional.

Han pasado más de diez años desde ese momento y el hombre de "Soldado del amor" reveló el principal motivo por el que decidieron seguir caminos amorosos distintos.

"(El matrimonio fue) Muy padre muy bien, muy respetuosos. Lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o el otro", contó Mijares en declaraciones tomadas por El Universal de México.

"Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y, de hecho, cuando nos separamos le digo: '¿Oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?', y me dice: 'No, no es que no importe, te lo imploro'", agregó.

Mijares también señaló que, en un principio, no le dijeron a sus hijos que se habían divorciado. Para que no fuese tan impactante, le mencionaron él se había ido un tiempo a trabajar a un estudio de grabación, donde ellos también podrían visitar.

"Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos los superen entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos", afirmó.