Figuras públicas y amigos despiden al ex actor y empresario Rodrigo Rochet

Rodrigo Rochet falleció la tarde de este lunes, después de que su helicóptero se precipitara en el sector de Chicureo, al norte de la Región Metropolitana. Este martes ya han sido múltiples las figuras públicas, entre políticos y celebridades, que han enviado un mensaje para despedir al ex actor y empresario.

El rostro de Mega José Miguel Viñuela recordó en conversación con LUN que "por el 97 animamos muchos eventos juntos de Miss17. Yo partí haciendo concursos y Rodrigo animaba. Después de un tiempo él se fue a las teleseries y yo seguí con los eventos".

"Era un tipo muy correcto. Le apasionaban las comunicaciones y le encantaba animar. Es una pena, era una súper buena persona", añadió la voz de Radio Candela.

El actor devenido en comentarista de farándula Vasco Moulián manifestó su impacto con la noticia "es terrible, estoy para adentro. Rodrigo volaba hace tiempo, a Marbella, iba al campo también. Dejó tres niñitas, imagínate. Era un tremendo muchacho".

Otro que compartió con Rochet fue José Alfredo Fuentes, cuando comandaba el programa "Venga Conmigo", donde el ahora fallecido rostro brilló al comandar por un tiempo la popular "Generación 2000" y participar en distintas dinámicas del espacio televisivo.

Fuentes resaltó que "salía en algunos sketches y en miniseries del programa. A Eduardo Domínguez (director del espacio) se le ocurrió llamarlo para animar la Generación 2000 (en reemplazo de Cristián de la Fuente), era el indicado para eso y sí, es verdad, era muy correcto, también era bueno para reírse, siempre estaba con una sonrisa".

"Era un siete, colaborador, simpático, sencillo. Me golpeó mucho cuando supe que había muerto, es terrible. Tengo los mejores recuerdos de él", selló el "Pollo".

Otros se volcaron a las redes sociales para extender sus condolencias, como fue el caso del diputado, ex actor y ex ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke; la actriz Catherine Mazoyer; el dueño de la productora Bizarro y ex integrante de Aleste Alfredo Alonso; y el también actor Felipe Viel.

Que prematura e inesperada la muerte de Rodrigo Rochet con quien trabajamos en varias teleseries en los '90 en @canal13

Vayan para su señora, sus tres hijos, familiares y amigos nuestros pensamientos y pésame en esta hora triste.

+Q.E.P.D. — Luciano Cruz-Coke (@lcruzcoke) March 25, 2020

Marron Glacé, el Regreso. Mi primera teleserie, mi personaje era Isidora, la Polola de Tito, que era interpretado por Rodrigo Rochet. Fuimos buenos compañeros, cómplices, jóvenes. Después le perdí la pista. Hoy me entero de su muerte en un accidente. Abrazo y fuerza a su familia pic.twitter.com/L0L5ryRfua — Catherine Mazoyer (@MazoyerCath) March 25, 2020