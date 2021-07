Fallece Richard Donner, director de Arma Mortal, The Goonies y Superman

El reconocido director y productor Richard Donner falleció este lunes a los 91 años. El cineasta es reconocido por encabezar la franquicia de Arma Mortal, además de hacerse cargo de películas de culto como The Goonies y Superman.

Si bien al compañía de producción de propiedad de Donner confirmó el deceso del realizador, la causa de su muerte se mantiene en reserva.

El hombre nació como Richard Donald Schwartzberg en el barrio del Bronx y se formó en Parker Junior College, para luego asistir a la Universidad de Nueva York. Su carrera se forjó primero como actor y luego como director de televisión.

En el mundo de la pantalla chica estuvo al frente de series como Wanted: Dead or Alive, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E. y The Fugitive. Posteriormente, saltó al mundo del cine con un currículum ya formado.

Pero allí no sólo era conocido por sacar adelante la cuadrilogía de películas con Mel Gibson y Danny Glover, sino que uno de sus primeros éxitos en el mundo del cine fue La Profecía, con Gregory Peck y Lee Remick, de 1976.

Tal éxito de terror lo encaminó hacia hacerse cargo de una de las primeras adaptaciones cinematográficas de superhéroes: Superman.

Junto a su eterna colaboradora, su esposa Lauren Shuler Donner, Richard también incursionó en el mundo de la producción, apoyando proyectos como Liberen a Willy y Generación Perdida. Además, fue el hombre detrás del exitoso salto a la pantalla grande de los X-Men, en el año 2000, y más tarde participó en la precuela X-Men Origins: Wolverine.

Pero sin duda su mayor éxito fue la saga Arma Mortal, que lo llevó a convertirse en uno de los primeros directores cuyas películas recaudaron más de mil millones de dólares en su paso por las salas.