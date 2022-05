"Nada memorable en la pacífica New Raccoon City", reza el tagline de la nueva serie en acción real de Resident Evil que produjo Netflix y que ahora la plataforma presentó con dos trailers.

La producción contará una historia totalmente renovada a través de dos líneas de tiempo. En la primera, las hermanas de catorce años Jade y Billie Wesker llegan a la nueva Ciudad Raccoon, una ciudad que no eligieron y a la que debieron mudarse en plena adolescencia. Sin embargo, cuando más tiempo pasan allí, más se dan cuenta de que su nuevo hogar no es lo que parece y de que, posiblemente, su padre les esté ocultando turbios secretos... secretos tan poderosos que podrían destruir el mundo.

Mientras que en la segunda línea de tiempo, ha transcurrido más de una década, y apenas quedan menos de quince millones de personas en la Tierra. Lo que sobran son monstruos: más de seis mil millones entre personas y animales infectados con el virus T. Jade, que ahora tiene treinta años, hace todo lo posible por sobrevivir en este nuevo mundo, aún víctima del tormento de los fantasmas del pasado de su familia y los propios.

El primer adelanto muestra mucho de la interacción entre las hermanas, además del contexto y los peligros que enfrentan. Curiosamente, tal como si fuese la Umbrella Corporation actuando en las sombras, Netflix dejó un segundo y macabro adelanto de la serie en Youtube pero que aparece como "no listado", para mostrar el lado corporativo e indolente de esta historia, o sea, de quienes manejan el T-virus y se lo van a administrar a la población.

Lance Reddick (The Wire, John Wick), Ella Balinska (Charlie’s Angels), Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina), Tamara Smart (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting), Siena Agudong (No Good Nick) y Paola Nuñez (Bad Boys for Life) serán parte del elenco de esta nueva serie.

Resident Evil debutará el próximo 14 de julio en Netflix.