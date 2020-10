Raquel Argandoña pilla a panelista de Bienvenidos vitrineando en pleno despacho

Raquel Argandoña decidió tomarse las calles de la capital para tomarle el pulso a esta “nueva normalidad” luego de que toda la Región Metropolitana saliera de cuarentena.

Es por esto que los televidentes la han visto por estos días en su faceta como reportera del matinal “Bienvenidos”, programa donde usualmente se desempeña como coanimadora.

En sus despachos la opinóloga se deja ver muy carismática, sin embargo, la mañana de este miércoles sorprendió con su frontal personalidad al pedirle a un vendedor de una tienda de zapatos que le mostrara un modelo en pantalla.

Fiel a su estilo, “La Raca” increpó al joven por haberle llevado un calzado color beige, tono que encontró fome para su gusto.

“¿Me pueden traer unos ayudantes unos zapatitos para mostrarle a la gente?”, pidió al personal de la tienda.

“De colores po’ ¿Cómo me traís un beige? Tráeme no sé, tráeme fucsia, mostaza”, respondió de vuelta la ex alcalde de Pelarco, sacando carcajadas.

Tras este cómico momento, la integrante del matinal de Canal 13 vivió un inesperado encuentro que la sorprendió gratamente.

Raquel Argandoña se luce como reportera del Bienvenidos | Foto: Bienvenidos

Raquel Argandoña pilla vitrineando a Pato Mendoza

“¿Quién está ahí? ¡Pato! ¡Mira quién está aquí!”, señaló la animadora indicando al hombre que finalmente resultó ser el abogado Patricio Mendoza, quien usualmente es invitado como panelista a Bienvenidos.

Cuando confirmaron que efectivamente era él, hablaron con el profesional y éste contó que andaba vitrineando unos zapatos para su hija.“Hola Tonkita, Amaro y Polo ¿Cómo están?”, expresó inicialmente.

“Vine a comprar unas chalitas para mi hija porque tengo un matrimonio el viernes, se casa mi cuñada”, detalló Mendoza.

Eso sí, el abogado aclaró que el enlace sería sencillo y que contaría con todas las medidas de prevención contra el Covid-19.

“Solamente 20 personas, en un lugar abierto, autorizado, como corresponde, todos con mascarillas, todos con escudo facial, como corresponde”, aseguró.