Sorpresa ha causado en las últimas horas la información sobre que Raquel Argandoña fue hospitalizada de urgencia y permanece internada en la Clínica Alemana desde el lunes pasado, debido a una grave afección.

Según apuntó en primer lugar El Dínamo, la razón que tuvo la madre de Kel Calderón para recurrir a los servicios médicos fue una supuesta infección estomacal que habría aparecido luego de presentar su nuevo café concert junto a Patricia Maldonado, ¿Quién Te Dijo Que Éramos Amigas... en Pandemia?, en Viña del Mar.

Las alarmas sobre el estado de salud de Raquel saltaron cuando su actual pareja, Félix Ureta, publicó una historia dando cuenta de que algo no estaba precisamente bien con la Quintrala televisiva.

Ureta lanzó a sus historias de Instagram una imagen de ambos añadiendo emojis de "rezo" y un corazón.

Más tarde, en Me Late, Sergio Rojas entregó más antecedentes, contando que "tuve contacto con el círculo cercano de Raquel, me dicen que específicamente ella llegó por el intestino obstruido. Eran dolores que ella no podía soportar. La verdad es que estaba absolutamente fuera del umbral de cualquier posibilidad de soportar este dolor".

"La llevan de urgencia y es entonces que se realiza una junta médica. Raquel habría tenido acceso incluso a poder hablar con algunas personas hasta anoche, a eso de las 12 de la noche. Hoy día no se ha comunicado con absolutamente nadie"

"He conversado con sus mejores amigos y, hasta el momento, no tienen información sobre si será o no operada. Lo que sí se sabe es que esto correspondía al intestino obstruido y que las dolencias eran máximas para Raquel Argandoña", recalcó el periodista.

En tanto, Luis Sandoval en el mismo panel sostuvo que "ella se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivos. Hay una junta de médicos, donde se decidirá a partir de los exámenes que están obteniendo de Raquel Argandoña si es operable o no lo que tiene, para aliviar esta dolencia".