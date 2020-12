Rachael Leigh-Cook será parte del Remake de She's All That pero no como Laney Boggs

Rachael Leigh Cook se hizo conocida a principios del 2000 con el drama romántico "She's All That" junto a Freddie Prinze Jr. La película original trataba sobre un deportista popular interpretado por Prinze quien apuesta con su mejor amigo que es capaz de convertir a la chica más 'nerd' de la escuela en la reina del baile de graduación.

Sobre si Prince Jr. participara en la película, aún no esta claro, lo que si se sabe es que el papel de la protagonista de la primera entrega no será el mismo, por lo que para decepción de todos los fans no volveremos a ver a Laney Boggs en pantalla.

El remake también tendrá un cambio de roles, esta vez será la niña popular quien busca cambiarle el look a un niño 'nerd'. El papel principal será interpretado por la estrella de TikTok Addison Rae, quien personificará a Padgett una influencer que tras ser humillada en linea se empeña en convertir al chico menos popular del colegio (Tanner Buchana) en el rey del baile.

R. Lee Fleming Jr., quien escribió el original, también está escribiendo el remake, que será dirigido por Mark Waters, director de Mean Girls. La nueva versión también contará con Madison Pettis, Peyton Meyer, Vanessa Dubasso y Kourtney Kardashian en su primer papel cinematográfico.

Después de She's All That, Cook protagonizó películas como Get Carter y Josie and the Pussycats, y tuvo papeles recurrentes en Robot Chicken, Psych y Criminal Minds. También protagonizó la reciente comedia romántica de Netflix Love, Guaranteed junto a Damon Wayans Jr.