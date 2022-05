Los personajes de Marvel no se detienen

El mundo de Marvel no nos deja de sorprender y es que nos ha entregado grandes historias de diferentes formatos.

Actualmente en el cine se encuentra disponible Doctor Strange 2 y es que los niños también disfrutarán de las aventuras de sus superhéroes favoritos en la serie animada Spidey y sus sorprendentes amigos.

Recordemos que Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man hasta la película Avengers Endgame , pero está claro que Disney no dejará de utilizar al personaje y es por eso que piensan en nuevos proyectos con el superhéroe.

Tony Stark, una de las más dolorosas dentro del MCU, pero no fue la última vez que lo vimos. Su retorno se dio en la serie animada What If...?, donde llevaban al espectador a ser testigo de diferentes realidades dentro del universo. Allí se especuló que el actor iba a volver para ponerle su voz, pero fue Mick Wingert quien se encargó de ese trabajo.

Ahora lo que todos preguntan es si realmente continuará Robert Downey Jr. Como Iron Man.

AQUÍ en RedGol te daremos los detalles.

¿Qué actor será Tony Stark en Spidey y sus sorprendentes amigos?

La compañía de Disney no quiso sacar al personaje de Iron Man pero en esta ocasión lo interpretará John Stamos.