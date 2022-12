¿Quién es Ivana Knöll? Conoce a la ex Miss Croacia que está dejando la grande en Qatar 2022

Ivana Knöll. El nombre está llamando la atención del mundo porque está dejando la grande en el Mundial de Qatar 2022. La modelo de Croacia ha brillado con su presencia en algunos de los partidos del mundial, sobre todo por usar llamativos atuendos con los colores característicos de la bandera de su país para acudir a los estadios.

Fue en una de esas instancias en que cobró aún más relevancia, luego de que se captó como unos fans qataríes le tomaban fotos con sus celulares, al verla descender por una escalera, como si de una pasarela se tratara.

Las imágenes registradas en el partido entre Marruecos vs. Croacia se han vuelto virales: en una de las tomas, los hombres con la vestimenta típica local notan la presencia de Knöll, quien va de rojo y blanco, luciendo un sugerente peto y ajustadas calzas, hombros y ombligo descubiertos; y en el cuadro siguiente, los qataríes levantan sus smartphones para capturar el momento. Hasta el niño que se encontraba con ellos queda con alto impacto en el rostro.

Cuando todos se plegaban con la gracia de la simpática captura, hubo quien quiso llamar al orden al mundo y corregir lo mal pensada que es la opinión pública. Se trata del empresario qatarí Mohammed Hassan Al-Jefairi, quien ante la viralización de las capturas de sus compatriotas tuvo su propia teoría sobre lo que ocurrió en ese momento.

"Solo para vuestra información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de manera inadecuada para nuestra cultura. Lo podéis confirmar con cualquier qatarí. Probablemente, sea para denunciarlo", sostuvo Hassan Al-Jefairi.

¿Quién es Ivana Knöll?

Ivana Knöll nació el 16 de septiembre de 1992 en Frankfurt, Alemania. Posteriormente, su familia se mudó a Bosnia y Herzegovina, cuando ella apenas alcanzaba los siete años.

Actualmente, Knöll reside en Zagreb, Croacia, y es reconocida por mostrar su pasión por el modelaje desde temprana edad. Su educación viene de la Yangon American International Schoool y la University of Rijeka.

Con 30 años, Knöll no sólo se reconoce como modelo sino que también como influencer, creadora de contenido, rostro de televisión, comunicadora y empresaria. Es soltera, cristiana y de signo Virgo.

Ivana cuenta con más de 1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Y su aparición en Qatgar 2022 no es la única vinculada a las Copas del Mundo, la mujer tiene historial: asistió al Mundial de la FIFA del 2018 con también con los colores de Croacia y es desde entonces que comienza a consiguir notoriedad internacional, aparte de haberse convertido en finalista para Miss Croacia en 2016.

Knöll tiene su propia marca de ropa, conocida como knolldoll, cuya idea era "hacer un producto croata original. Una gama minimalista inspirada en el estilo de Croacia con el símbolo nacional croata, el tablero de ajedrez rojo y blanco, que son reconocidos por personas de todo el mundo después de muchos éxitos croatas, y especialmente después de la Copa del Mundo en el verano de 2018".

Ahora Ivana Knöll ha defendido sus atuendos en Qatar, a pesar del estricto conservadurismo que rige en el país organizador del evento deportivo.

Según indicó la misma modelo a TMZ Sports, "los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera (…). Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme".