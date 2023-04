Escandaloso día domingo vivió el artista urbano Cris MJ, en una ráfaga de polémicas que partió con un concierto en la ciudad de Iquique y terminó con el mismo cantante chileno armado en un live de Instagram que después tuvo que negar.

¿Qué pasó con Cris MJ?

Todo partió con un show en el norte grande del país el viernes 14, con el rapero presentándose en un concierto que trajo cola el fin de semana, esto por críticas al desempeño de Cris MJ y también al descargo que realizó un productor en redes sociales.

"El peor negocio de mi vida. El cantante Cris MJ me cobró 30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones. Fui con mi socio a rogarle que se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos qUE en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir", dijo el productor Francisco Lincheo.

Esta acusación fue acompañada de varios usuarios en redes sociales que hicieron eco de esto y reclamaron tanto el desempeño como de que no quería salir a cantar:

La amenazante respuesta de Cris MJ

Pero todo se complicó este domingo con un Live en Instagram de Cris MJ. Cristopher Álvarez, como es su nombre real, respondió con insultos a quienes aludían a este concierto fallido en la transmisión en vivo y también al organizador, respondiendo "agradece que te hice el evento culiao sino me hubiera ido pa' España hace cualquier día".

Para después aparecer con una pistola y amenazando con insultos "los pasamos por el ñate, por donde sea" en medio del live que tenía a más de 7 mil personas conectadas y se viralizó rápidamente.

Revisa el video a continuación:

El hecho trajo de inmediato reacciones tanto en Instagram como Twitter, echándole en cara al artista urbano su cuestionable forma de responder en este video.

El desmentido del arma

Luego de que se viralizara el video en redes sociales con la pistola, Cris MJ hizo un comentario en su última publicación en Instagram en la que aseguraba que era una pistola de juguete, aunque insultando a quienes aseguraban que era verdadera.

El post tuvo varios comentarios críticos hacia su persona, pero minutos después el artista limitó los comentarios y borró el desmentido que había hecho sin explicación alguna.

Por ahora se esperan nuevos antecedentes tanto de un comunicado público del artista como de la gente que administró este concierto en Iquique que desencadenó toda esta polémica.