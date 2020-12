¿Qué pasó con Carmen Tuitera? La polémica que la tiene enfrentada a una revista

Una nueva polémica desatada en redes sociales tiene enfrentada a la popular influencer Carmen Tuitera con la revista Paula, después de que un artículo evaluaba la posibilidad de que los mensajes de automotivación no siempre tengan efectos positivos. Es por ello que el medio de papel couché recibió una ola de críticas de parte de las fervientes seguidoras de la también escritora.

La chispa que encendió la pradera digital fue la publicación titulada "Amiga tú puedes: Por qué los mensajes de automotivación pueden ser un arma de doble filo". En ella se plantea una disyuntiva frente a las "frases que buscan entregar un mensaje positivo invitando a las mujeres a la automotivación y que varias coach han comenzado a imprimir en tazones, poleras y cuadros de lettering con el objetivo de fomentar el empoderamiento femenino".

En el mismo artícula, la psicóloga y activista feminista Nerea de Ugarte postula que "se trata de un empoderamiento vacío, porque este tipo de mensajes no toman en cuenta el contexto sociocultural en el que vivimos y al abstraer a una mujer de un contexto sociocultural lo que estoy haciendo es individualizar su historia y con ello impidiendo que pueda sentir que no es la única que vive lo que está viviendo".

La especialista además recalca que "para construir una autoestima sólida es necesario entender cómo opera la cultura y la sociedad en la que la mujer está inmersa".

El artículo que detonó la incomodidad de las seguidoras de Carmen Tuitera.

El artículo de Paula no tardó en llegar a los ojos de Carmen Tuitera, quien reaccionó con una publicación en su perfil de Instagram, red social que ahora alberga sus proyectos ya que su cuenta en Twitter permanece cerrada.

"Pa que lo escriban bien plis", escribió en referencia al título de la nota que emulaba de manera "diplomática" el título de su libro editado en 2019 y éxito de ventas en 2020, "Weona tú podí".

Esto para luego advertirle a sus seguidoras que "no son tontas ni vacías por motivarse con lo que algunos tildan como weas. Basta de expertos humillandonos y haciéndonos sentir tontas".

"Busquen ayuda siempre pero eso no lo otro. Basta de expertos que nos miran desde arriba", puntualizó en su post.

La publicación de Carmentuitera en reacción al artículo de revista Paula.

Carmen Castillo -verdadero nombre de la también escritora- detonó inmediatamente el apoyo de sus fieles, con comentarios arpobando su postura y casi 5 mil "me gusta" como avales de su respuesta.

"Ya saen ya, si no viene a sumar no venga a webiar. Mi lema de aquí la eternidad", "Deje de seguir esa revistucha", "Tú sigue brillando a la que moleste que se vaya a webiar a otro lado", "Te fuiste con todo, como siempre", fueron algunas de las reacciones a la publicación.

Los comentarios de apoyo en Instagram de Carmen Tuitera.(1)

Los comentarios de apoyo en Instagram de Carmen Tuitera.(2)

Los comentarios de apoyo en Instagram de Carmen Tuitera.(3)

Los comentarios de apoyo en Instagram de Carmen Tuitera.(4)

Los comentarios de apoyo en Instagram de Carmen Tuitera.(5)

Pero al mismo tiempo, la reacción de Carmen Tuitera hizo que los comentarios reprobatorios sobre el artículo también llegaran en masa hasta el Instagram de Paula.

Allí, las mismas mujeres fue feroz, con comentarios tipo: "Por qué esta revista para mujeres critica a mujeres ? En fin, la hipocresía", "Hermana, se pegaron el shows", "Se pasan !!! Revista Paula diga las cosas con nombre y apellido y que quien refiere esta columna y realmente y con respeto su artículo estuvo re malo".

Y continuaron durante la jornada del viernes, y aún siguen llegando...

Algunas de las seguidoras de Carmen Tuitera que llegaron a comentar en el Instagram de la Revista Paula.(1)

Algunas de las seguidoras de Carmen Tuitera que llegaron a comentar en el Instagram de la Revista Paula.(2)

Algunas de las seguidoras de Carmen Tuitera que llegaron a comentar en el Instagram de la Revista Paula.(3)

Algunas de las seguidoras de Carmen Tuitera que llegaron a comentar en el Instagram de la Revista Paula.(4)

Algunas de las seguidoras de Carmen Tuitera que llegaron a comentar en el Instagram de la Revista Paula.(5)

Algunas de las seguidoras de Carmen Tuitera que llegaron a comentar en el Instagram de la Revista Paula.(6)

Como el asunto causó tanto revuelo, Carmen Tuitera decidió referirse al tema por medio de sus historia en Instagram, donde comentó que "he tratado de entender todo el día lo que hemos vivido por la situación de la revista Paula y estuve hablando con una amiga que es como más seca en el tema, para tratar de entender, onda quiero entender lo que pasó".

"Ella lo que me comentaba es que lo que pasó aquí fue una violencia de género perpetrada por mujeres. Eso", acusó la también artista.

"Ahora cabras, yo haciendo una autocrítica a todo esto, yo siempre me voy a tomar las cosas personales cuando sienta que me toquen, o sea eso no voy a mentir jamás. Y les quiero comentar que yo soy capaz de ver que puedo dar mucho más en lo que estoy escribiendo", continuó.

Carmen Tuitera en su comentario sobre el artículo de la Revista Paula, en sus historias de Instagram.(1)

Carmen Tuitera en su comentario sobre el artículo de la Revista Paula, en sus historias de Instagram.(2)

"Que puedo dar mucho más en los libros que van a salir de aquí en adelante. Y que no me empaño en creer que es en este momento, en que es el libro que más la ha llevado en este 2020, yo ya la hice", advirtió.

Antes de cerrar, Castillo insistió en que "o sea, siento que aquí me queda mucho por mejorar y, a pesar de que se me critica bastante, yo también lo tomo como algo que hay que mejorar para los próximos libros. No solamente para demostrarme a mí misma sino que entregarles un contenido de mayor calidad".

Tras su declaración a la cámara, ya superada la polémica, Carmen Tuitera hizo dos nuevas publicaciones en su perfil en la red social, una con una frase y otra bromeando con "un nuevo emprendimiento".

Una nueva frase de Carmen Tuitera.