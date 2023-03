Estamos acostumbrados a ver a Cecilia Bolocco en sus transmisiones de Instagram hablando sobre diversos temas, de hecho hace un tiempo fue bastante criticada por sus comentarios gordofóbicos. Sin embargo, durante la noche del miércoles la presentadora de televisión comentó a sus seguidores sobre una nueva enfermedad que le diagnosticaron. Revisa a continuación cuál es la enfermedad y que dijo la ex Miss Universo respecto a esta situación.

¿Qué enfermedad tiene Cecilia Bolocco y que dijo al respecto?

Cecilia Bolocco señaló por tipicos live de Instagram que no se encuentra muy bien de salud y que deberá realizarse algunos exámenes “no estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia”. Sin embargo, se mostró optimista respecto al diagnóstico.

“Dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar bien para estar bien y la verdad es que muy pocas veces estamos re bien” detalló la presentadora de televisión.

Luego del diagnóstico tuvo que hacerse diversos exámenes de sangre agregando que se siente relativamente bien qué es lo importante. A eso enfatizó en los siguiente “me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice exámen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada de qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz” finalizó Bolocco.

¿Qué es la Neutropenia, enfermedad que padece Cecilia Bolocco?

La enfermedad que padece la ex Miss Universo es neutropenia, está enfermedad corresponde a la disminución de glóbulos blancos, las cuáles son las principales células de defensa del cuerpo contra las infecciones. No se trata de una enfermedad muy frecuente, de hecho la padecen aquellas personas que reciben quimioterapia debido a la eliminación de células buenas y malas.