El Festival de Viña del Mar inicia este domingo 19 de febrero noche de apertura dónde se presentarán sólo mujeres partiendo por Karol G, en el humor Pamela Leiva y para cerrar la chilena Paloma Mami. El certamen viñamarino se ha visto envuelto en varios polémicas primero por la baja de Maná, luego por la salida de Yerko Puchento y ahora por la renuncia de un reconocido productor ejecutivo del festival.

¿Qué dijo Mauricio Correa tras dejar atrás el Festival de Viña?

El reconocido productor ejecutivo Mauricio Correa rompió el silencio el pasado martes 14 de febrero y confirmó su salida del Festival de Viña del Mar 2023. A través de un video que compartió a través de Youtube el ex productor explicó su salida del certamen viñamarino.

Primero comenzó agradeciendo a todas las personas que lo acompañaron en este proceso por lo que señaló lo siguiente: “siempre en mi vida laboral, desde que comencé en la televisión, quise ser director del Festival de Viña, lo veía desde chico y se dio esta oportunidad, me convocó Max Luksic y acepté como un niño, feliz”.

El icónico director del matinal “Buenos Días a Todos” confesó que no todo era armonía en el equipo y que habían algunos desaciertos con el equipo. “No encajamos bien, a veces con los equipos de trabajo no necesariamente se tiene que ser amigo, pero hay una buena relación de trabajo y creo que esa relación nunca la tuve y quiero contarles por qué”, agregó Mauricio Correa.

Además reveló sus motivos por los cuáles renunció al Festival de Viña 2023, por lo que ex productor ejecutivo explicó que una de sus labores fue buscar a los humoristas comentando la salida de Yerko Puchento, “soy uno de los últimos directores de televisión que quedan de la vieja escuela, donde los artistas, para nosotros, son lo más importante y una vez que firman contrato con nosotros, los cuidamos y los protegemos para que tengan éxito”. También comentó que él fue el último en enterarse de la baja de Maná “nosotros estábamos buscando un número de cierre para ese día y la instrucción fue buscar a Juan Luis Guerra, Arjona, un cantante del estilo de Maná. Cuando ellos se bajaron tuvimos una reunión con el equipo del festival y a mí no se me informó que se habían bajado por razones de salud”.

“Por convicción tuve que renunciar... Llegar al Festival de Viña y tener que tomar decisiones importantes y no tener el respaldo de un contrato donde aparezca como responsable final junto a mi par, el productor ejecutivo de TVN... Ese es el motivo, convicción y dignidad del cargo”, indicó Mauricio Correa.