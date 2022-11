Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, reveló quiénes son los conocidos rostros que estarán presentes en el nuevo capítulo del estelar que se emite está noche.

¿Quiénes estarán en PH este viernes 11 de noviembre?

En una nueva edición del programa estarán presentes el locutor de radio Corazón y animador de TV+, Francisco Kaminski; la comediante Alison Mandel y el actor Rodrigo Muñoz. A ellos se les suma la ex participante de El Discípulo del Chef y panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz quién hablará de su separación del exfutbolista Jorge 'Mago' Valdivia, quien también aparecerá en el programa mediante un video en donde se dirige a la ex Mekano.

Mago Valdivia y Daniela Aránguiz

Según consigna LUN, en en el adelanto de Podemos Hablar, Daniela hablará sobre las imágenes que circularon en distintos medios de ella compartiendo con el ex chico reality Luis Mateucci. "Yo estoy soltera y tengo derecho a conocer a quien yo quiera en el proceso".

Asimismo, la finalista de El Discípulo del Chef entregó detalles de su separación. "La mujer no tiene la culpa. El que tiene que respetar es tu marido. Yo venía haciendo este duelo hace seis meses. Y le dije (a Jorge) muchas veces que no me soltara, y me soltó".

Luego añade: "Yo di toda mi vida por este matrimonio. Siempre lo puse a él primero que a mí. Y ahora, no. Jorge fue mi primer amor, y yo me quería morir al lado de él. Uno ama tanto que olvida amarse a uno misma".

En el espacio, el Mago Valdivia, aparece a través de un video en donde se dirige a Aránguiz y le pide disculpas. "Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera tan negativa, y además que no te lo merecías, y también volver a decir que te amo mucho".