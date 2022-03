Un angustiante testimonio fue el que publicó el periodista de Canal 13 Matías Vera el pasado fin de semana, para revelar que está siendo extorsionado por un desconocido, quien le está solicitado una suma de dinero para no publicar un video íntimo que tiene en su poder.

El reportero del programa Aquí Somos Todos expuso la situación por medio de un video que posteó en su perfil de Instagram, donde detalló que la situación se gestó luego de que le robaran su teléfono celular.

"Quiero compartir con ustedes algo que he estado viviendo hace unas 4 ó 5 horas. Algunos saben que hace un tiempo fui víctima de un robo, me quitaron el teléfono. Por alguna razón accedieron a toda la información que contenía el dispositivo, que por cierto es muy delicada", parte indicando Vera.

Eso para luego pasar a explicar que "no se trata de contenido erótico, se trata derechamente de material sexual mío, fotos y videos en los que claramente me veo yo teniendo relaciones sexuales".

¿Cuándo y cómo se detonó la extorsión al periodista de Canal 13, Matías Vera?

El video de Vera fue publicado el domingo y como indica el mismo, "a eso de las 2 de la tarde me empezaron a escribir para decirme que querían 300 mil pesos a cambio de borrar este material y no subirlo en ninguna parte. Me amenazaron con crear un Instagram con este contenido con mandárselo a todos mis contactos".

"Pensé que era mentira que era broma y dije ya a lo mejor es falso o solo quieren plata. Hasta que le llegó el material a mi mamá por WhatsApp".

"No sé a cuantos de ustedes les llegará este material, pero soy yo, desnudo, vulnerable, teniendo sexo, lo que me parece super injusto, me parece muy mala onda, muy gratuito, esto es algo que pasa", lamenta entre lágrimas.

Antes de cerrar, Matías Vera puntualizó que "hago este video no solamente para advertirles que este contenido comenzará a circular por redes sociales y eso me da mucha vergüenza, me duele un poquito porque siento que es injusto porque creo que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y con mi teléfono".