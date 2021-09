La performer Anastasia María Benavente reaccionó de manera contundente y tajante ante las denuncias que se estamparon ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por la actuación que realizó en programa Las Gansas que fue criticada por "ofender a los católicos".

Por medio de su Instagram, la activista trans escribió: "es comparto esta ‘noticia’ de @radiobiobio Donde fui denunciada más de 600 veces en el Consejo Nacional de Televisión, por la performance anticlerical ‘Fuego’ donde interpelo a les constituyentes para que se deje de mirar el mundo bajo el prisma de la Iglesia y su moral. Bajo la consigna 'Iglesia y Estado, asuntos separados'".

"Y el odio recibido por redes y todas estas denuncias, muestran con claridad de que para mucha gente somos pecadoras, satánicas, depravadas, etc... Además aclarar al periodista sin rigor Emilio Contreras, que la performance que realicé es postporno, entendido como una crítica al porno", recalcó Benavente.

Por otro lado, apuntó que "la práctica contra-sexual que realicé, es segura en términos sanitarios y consensuada con @sodomass.nsfw Y bueno quizás no me inviten más a la tele �� x que ya saben cómo me pongo".

"Ojalá que esta nueva constitución, si es que es aprobada, no siga discriminando a las personas x no pertenecer al partido Heterosexual. Y que se entienda que se nos colonizó cruelmente con esta religión y se nos sigue oprimiendo y robando, tierras, dinero etc y sus líderes siguen abusando y violando", puntualizó.

Añadiendo que "agradeciendo siempre a @gracielarosanegra x ser mi compañera de escena y a @felipink_ que vamos armando discursos anticlericales y de liberación".

La performance postporno que Anastasia María Benavente ofreció en el programa de La Red la hizo como una forma de tributo al fallecido artista escénico Víctor Hugo Wally Pérez Peñaloza, más conocido como Hija de Perra.

Por eso, al finalizar el mensaje en su perfil de Instagram, la artista sostuvo que "este programa de @lasgansaslared fue dedicado a @hijadeperraoficial ella fue censurada tantas veces!! Pero bueno dejo su legado. Ese día me vistió @ixnoveno ❤️��".

Más tarde, Benavente también lamentó por medio de sus historias que las denuncias condujeran al canal a eliminar el capítulo de sus plataformas digitales.