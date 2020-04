¡Quiebre total! Paulina Rubio cancela gira con Alejandra Guzmán y la trata de loca

Paulina Rubio sorprendió a sus fanáticos tras anunciar que la gira que había pospuesto por el coronavirus y que iba a realizar con Alejandra Guzmán acaba de cancelarse. Sumado a eso, la intérprete deslizó una inestabilidad mental de su ahora ex compañera de recorrido.

En medio de un contacto remoto con un programa mexicano, Rubio soltó la bomba sobre la bajada definitiva del tour que iba a concretar, recalcando que "no se va a hacer".

Paulina Rubio recientemente demostró su apoyo a la Teletón.

En conversación con el programa "El Break de las 7", Rubio añadió que "no puedo hablar mucho del tema, esta chava está bien loquis. No te puedo decir más que, que no se va a hacer".

"Pero espero poder hacer una colaboración, una gira mundial con alguien super fuerte y espontánea. Me gustaría que fuera con una mujer. Para invitar a toda la gente y que nos acompañen. Eso se nos fue y no se va a hacer", culminó la artista.