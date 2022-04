¿Veremos otra vez a este personaje? Recordemos… Vision es un sintezoide con un cuerpo sintético de Vibranio creado por Ultrón y la Doctora Helen Cho, usando la Gema de la Mente para darle vida. Luego de que el Arca fuera robado por los Vengadores, Anthony Stark y Bruce Banner cargaron la base de datos de J.A.R.V.I.S. en él, con Thor ayudando a completar la creación. Sin embargo, a diferencia de lo que estaba originalmente destinado a ser como el cuerpo final de Ultrón, Visión se convirtió en un aliado de la humanidad, por lo que se unió a los Vengadores para detener a Ultrón, a quien destruyó en la Batalla de Sokovia.

Pese a que se quedó con los Vengadores, pronto el equipo se separó, pues tanto Anthony Stark como Visión estuvieron a favor de los términos de los Acuerdos de Sokovia, poniéndolos en conflicto con el equipo de Steven Rogers, quienes estaban en desacuerdo. Vision trató de mantener a Wanda bajo vigilancia en el Centro de los Nuevos Vengadores y trató de animarla, pero ella se escapó al unirse a Rogers, por lo que Visión decidió participar también en la Guerra Civil de los Vengadores, donde sus sentimientos hacia Wanda lo condujeron a herir accidentalmente a James Rhodes.

Al pasar el tiempo Visión se reconcilió con Wanda y juntos comenzaron a vivir fuera de la red en Europa, formando una relación amorosa. Luego de esto ocurrió el chasquido de Thanos, donde Visión fue desmantelado. En 2023, Vision fue reensamblado en color blanco y reactivado bajo la dirección de Tyler Hayward usando una muestra de la Magia Caótica de Wanda Maximoff, para convertirlo en un arma sentiente.

Pese a que está claro que la historia de Wanda Maximoff continuará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios todavía no establece qué hará a futuro con Vision.

¿Veremos a Paul Bethany como Visión otra vez?

Frente a si lo volveríamos a ver Bethany afirmó que “No, la respuesta honesta a eso es, bueno, tal vez no sea la respuesta honesta, pero es la respuesta que te voy a dar y tendrás que lidiar con ella: al final de WandaVision, verás a Vision marcharse volando y ese es un cabo suelto. Y Kevin Feige (el presidente de Marvel Studios) es un hombre que realmente no permite cabos sueltos”.

Pero ojo fanáticos de Marvel sabemos como es este mundo cinematográfico, así que no todo está perdido.