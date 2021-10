El desaparecido rostro de televisión Patricia Maldonado destapó, al menos a medias, una incómoda situación que vivió con un candidato a diputado, acusando malos tratos de su parte en la previa a una entrevista. E incluso amenazó con exponerlo si no le pide perdón.

El desahogo lo hizo en medio de su programa de Youtube Las Indomables, donde contó detalles de lo que habría ocurrido con postulando al cargo público. Allí expuso que "no hay nada peor que encontrarte con un prepotente momio, de la clase alta", sobre todo cuando "es candidato a diputado joven".

Si bien mantuvo en la incógnita al individuo, Maldonado contó que "hoy día tenía una entrevista con un candidato a diputado joven, inteligente, entre comillas, porque se le fue la inteligencia a los pies. Tuve un inconveniente casero, familiar, por lo cual no pude hacer la entrevista. Se molestó enormemente y me ofendió".

"Yo me espero una prepotencia y una falta de respeto de alguien que no tiene educación… pero cuando alguien es inteligente, educado, no puede actuar de esa manera prepotente y soberbia, lo que significa que como diputado va a ser un carajo. No nos sirven esas personas", recalcó la ex figura de Mucho Gusto.

Patricia Maldonado: ¿La ex Mucho Gusto quiere disculpas?

El imprevisto casero finalmente no fue suficiente explicación para el sujeto aludido y, por lo mismo, Patricia comentó que "te das cuenta cómo la soberbia se los empieza a comer antes de ser elegidos. No daré el nombre hasta que él me dé explicaciones personalmente, porque si él no lo hace, yo lo voy a hacer mie*** el martes, con nombre y apellido".

Ahora, Maldonado espera que el candidato la contacte para pedir disculpas, algo que espera que no sea por medio de sus asesores.

Su compañero de programa, Catalina Pulido le preguntó si la había insultado y Maldonado selló el tema indicando que "sin garabatos ni nada de eso, es parte de su cultura, pero me trató de mentirosa y eso no se lo voy a perdonar".