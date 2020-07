Pancho Saavedra renuncia a las "conductas tóxicas" de Twitter y tuiteros le responden con más burlas... ¡¡y cazuelas!!

Pancho Saavedra decidió cumplir un anhelo que tenía hace tiempo y que había manifestado públicamente más de una vez: cerró su cuenta en Twitter. Y con ello desató aún más burlas por su postura frente a la hostilidad de la red social del pajarito.

Sobre su decisión, el rostro de Canal 13 publicó una extensa declaración a modo de reflexión por medio de su Instagram, donde primero advirtió que "cada contacto positivo en redes sociales produce una recompensa natural en el organismo que se llama endorfina, es la hormona de la felicidad. Es como ir por la calle y encontrarse con un amigo muy querido, ¿te acuerdas lo reconfortante que era eso? Bueno, Twitter es todo lo opuesto".

Y ahondó en su perspectiva postulando que la plataforma de los 280 caracteres "es como ir por la calle escuchando solo bocinazos, gritos y gente peleando que más encima cuando deja de pelear con otros, te ataca a ti. Esa sustancia química la produce el cerebro y se llama cortisol: la hormona del stress".

La liberadora publicación de Pancho Saavedra sobre Twitter, en Instagram.

Por lo mismo, se cuestiona: "¿por qué someterme diaria y voluntariamente a que mi cerebro produzca la hormona del stress para satisfacer las conductas tóxicas de un grupo de personas? Claro que son pocos, pero parece que Twitter incentiva estas conductas. Yo quiero la mayor cantidad de endorfinas en mi vida y la menor cantidad de cortisol. Es un ejercicio muy lógico y necesario".

Su exposición continúa planteando que "las secuelas de exponerse a esos niveles de desagrado, stress y cortisol son gravísimas para cualquier persona. Es como si vivieras enojado o en una sola emoción".

Pancho Saavedra ya no existe en Twitter.

"Me quiero guardar esos momentos de incomodidad para las cosas importantes, no para la opinión de un bot o de @juanito12, que seguramente se siente protegido por el anonimato y estas malas prácticas que Twitter parece fomentar sin consciencia alguna".

"Twitter es un lugar en el que abundan las noticias falsas y tiene una velocidad muy alta de propagación. De acá han salido historias horribles que además perjudican la democracia y el clima de las discusiones, es como un lugar al que todos entran con el cuchillo entre los dientes y están dispuestos a mentir con tal de instalar su agenda o simplemente repartir odio", insistió.

Antes de terminar, invocó al presidente de Estados Unidos y le tiró flores a otras plataformas digitales: "Tik Tok es científicamente una red social que sólo produce emociones positivas en la gente. Instagram también. Prefiero dedicarles tiempo a esas en vez de una red social en la que Donald Trump está amenazando siempre con signos de exclamación a los que no piensan como el ❤".

Desde Twitter, los usuarios hicieron honor a las palabras de Saavedra y se lanzaron contra el periodista en una ola de críticas, memes, cazuelas y trolleos varios, elevando su nombre incluso a los temas más comentados de la red social.

Éstas fueron algunas de las publicaciones:

Pancho Saavedra es como la vecina capuchenta que quiere saberlo todo pero si molesta si hablan algo de ella. — Meruanista™ (@Meruanista1) July 22, 2020

La última cena de Pancho Saavedra antes de irse de Twitter pic.twitter.com/h0ewOl8egn — JoNi (@jdelacato10) July 22, 2020

Pancho Saavedra ¿ cerró su cuenta de Twitter ?...

�� pic.twitter.com/GBo96RXdK2 — Patricio \+/ U.C���� (@Patomorenoc) July 22, 2020

Dejaré está cazuela por aquí...

Y me retiraré lentamente hasta que Pancho Saavedra la detecte y vuelva a twitterland. pic.twitter.com/A9wKUzj7Vw — El Humor en Tiempos de Coronavirush (@HCoronavirush) July 22, 2020

Pancho Saavedra podía mandar a la chucha a quien quería, cuando él quería, pero a él no se le puede decir nada? Famosillos que les gusta la del burro! Que se vaya a la cresta entonces, mire que ahora no se le puede hacer una crítica por que hace obras sociales? A la chucha!! — Mamá Lechuza �� (@mamalechuza) July 22, 2020

Pancho Saavedra se aburrió de la hipocresía de Twitter y cerró su cuenta mientras hacía un live de Socios 2.0 junto a Pedro Ruminot pic.twitter.com/lNNl6ayRca — Clau ��️ (@claau_SI) July 22, 2020

Que está pasando en Chile mio Dio, violadores haciendo vídeos, desconfinamiento con 2000 casos diarios, Pancho Saavedra no se tomó el Xanax hoy día y borro Twitter, OVNIs en el norte, mueren miles de estrellas de mar...



Voy a juntar agua — Giacomo Gabriel Di Napoli �� (@GiacomoilCane) July 22, 2020

Pancho Saavedra hizo el gran tuitsuicidazo Unimarc... — Charles (@C0rreaIN) July 22, 2020

Pancho Saavedra elimina su cuenta de Twitter: "Igual terminé comiendo más cazuelas que ustedes, rotos culiaos con Junaeb JAJAJAJAJAJAJA" pic.twitter.com/ohBjV5GaIb — Tele 13 (@tele1313) July 22, 2020

Pancho Saavedra automarginado y Jose Miguel Viñuela cancelado...

¿Ahora quien se va a reir como weon? pic.twitter.com/TvYJ220wxA — El Godie (@yooo_soooy) July 22, 2020

Pancho Saavedra se tuitero suicidó dejándonos a todos así �� pic.twitter.com/gqw58gpQPa — Papihuesos (@Papihuesos) July 22, 2020

Pancho Saavedra, no sabe naa! Estoy desde el 2009 en TW y ahora TW es la cumbia satanica. Antes era aburrido lleno de "famosillos" q si decian "X" la gente debia decir lo mismo. Ahora cambio la wea, todos escriben lo q quieren y cuando quieren. pic.twitter.com/aPjgrVTNlI — E.T (@_ES_TC_) July 22, 2020

Parece que Pancho Saavedra se mandó un Kanye West — Javier Valdivieso (@jlvaldivieso96) July 22, 2020

Pucha pensé que se había ido de funa el facho perdón Pancho Saavedra ������

Y nopo se fué de la unica red social donde no hay abuelitas que le tiren flores �� — PiPe (@pipealex28) July 22, 2020

Un recuerdo de Pancho Saavedra cuando le dije que no me gustaba como animaba. Me llamó despectivamente para luego retuitearme para que sus seguidores me hicieran bullying con lo que me habia dicho. Esto es sin llorar. pic.twitter.com/40AeuMugPg — Iván Kitano (@IvanKitano) July 22, 2020

Pancho Saavedra se acaba de mandar un tuitersuicidio en directo. Y no regaló Omo. — Elquenoaporta (@elquenoaporta) July 22, 2020

Pancho Saavedra se fue de twitter y yó... ���� pic.twitter.com/wcdio4Swqq — Vieja Gaucha�� (@Vieja_Gaucha) July 22, 2020

Creerle a Eduardo Fuentes, es como creerle a Pancho Saavedra! Han tirado pura caca a la protesta social, que hoy se pongan a hablar en pro a lo que necesita la gente, es oportunismo puro, es como cuando dicen que Desbordes es humano y pro pueblo! �� Y bueee... — Mamá Lechuza �� (@mamalechuza) July 16, 2020

Pancho Saavedra cerró su cuenta de twitter !!!...Un asaito?...UN ASAITO !!!! pic.twitter.com/Retlogb1lN — FREDI STOP �� (@TIO_LEGUAS) July 22, 2020

“Lo decreto: ya me carga Pancho Saavedra en todas sus versiones (hasta a mi mamá le carga, así que no estoy solo). Lugares que hablan… tan gritón“.

El rostro de Canal 13 no dejó pasar estas palabras y respondió: “‘Y a mí me carga tu cara poto“.#Ordinariohttps://t.co/9EuMAFWIm1 — Alejandra Diez ☭⃠ NuncaMasSeraLoMismo #Rechazo (@AleDiezRT) July 14, 2020

Por mi que Pancho Saavedra se vaya de todos los programas , me tiene aburrido, me pateo, sale hasta en los comerciales, la plata y el ego no son buena combinación #MeLateEnTVmas — Richard (@riribeq) July 20, 2020