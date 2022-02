Dos irreconocibles Lily James y Sebastian Stan son los protagonistas de "Pam and Tommy" la serie para adultos que revive la situación que vivió la actriz Pamela Anderson y el baterista Tommy Lee luego que un video grabado por ellos en su Luna de Miel fuera robado.

De esta forma nos damos cuenta que en ocasiones la realidad supera la ficción y la imaginación más fértil, por lo cruento, sorprendente o inusual de sus historias. Como en el caso de Pam & Tommy, donde a estas dos celebridades le invadieron su privacidad.

Un espacio desarrollado por Evan Goldberg y Seth Rogen, y enfocado en el primer video sexual que se haría viral: el grabado por la actriz Pamela Anderson y su flamante marido Tommy Lee -baterista de Mötley Crüe- durante su Luna de Miel sólo para uso personal.

El que tiene como base de sus ocho episodios el artículo Pam and Tommy: the untold story of the world’s most infamous sex tape, publicado en Rolling Stone por Amanda Chicago Lewis y que dio a conocer al mundo lo que realmente ocurrió a mediados de los 90.

El primer episodio de la miniserie se titula Drilling and pounding o Perforando y golpeteando.

¿Dónde puedo ver la miniserie Pam and Tommy?

La serie es emitida por star+, la cual llega en debut con tres primeros episodios para posteriormente ir estrenando uno nuevo cada miércoles.