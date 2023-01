Se aburrió Pailita. Carlos Raín Pailacheo salió de su hotel a enfrentar a un grupo de fanáticos para pedirles que lo respetaran y le permitan descansar. El momento fue capturado por los mismos presentes, quienes posteriormente viralizaron los registros en redes sociales.

¿Qué pasó con Pailita?

Los registros que se realizaron el fin de semana, en el marco de su gira Soñando Despierto, dan cuenta de cómo el cantante dejó su lugar de hospedaje en Iquique, para acercarse al perímetro a enfrentar a quienes le gritan constantemente pidiéndole fotos o autógrafos.

Entonces, el hombre desata su estado de ánimo: "Se los digo de todo corazón, cálmense. A mí me cansa esta hue* (sic), no me gusta que me griten".

"Estoy cansado, me duele mucho la cabeza. Les pido que se pongan en mi lugar, he estado todo el día sacándome fotos, ensayando", les recalca a las personas que, aparentemente, no entienden la petición del artista, porque vuelven a gritarle en la cara.

"Estoy cansadísimo, por favor cálmense", les recalcó. Aún así, se acercó a los presentes y comenzó a tomarse fotos con ellos.

En tanto, en otro clip, se ve cómo Pailita les comenta: "Ustedes son mis fanáticos, tienen que quererme igual. Estuve dos horas en el show, no he descansado".

"Ayer tampoco pude dormir, porque estuvieron gritando toda la noche. Les pido que sean conscientes conmigo".

"Me encantaría sacarme fotos con todos, pero si son fanáticos, tienen que entenderme. Soy persona, necesito comer, además que tampoco se comportan de buena manera", les recalcó.

Pailita se ve en otro video percatándose de la presencia a una niña llorando entre la aglomeración de gente.

El problema es que las personas no le abren paso a la pequeña para darle espacio. Cuando Pailita ve a la niña, muestra una sonrisa triste mientras seca sus lágrimas y le da la mano por unos momentos.