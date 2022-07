"El mundo cambió para siempre", con este slogan, Universal Pictures reveló el primer póster de Oppenheimer, la nueva película del director Christopher Nolan, que se ambientará en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el padre de la bomba atómica.

La nueva producción, basada en la adaptación del libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" de Kai Bird y Martin J. Sherwin, será protagonizada por Cillian Murphy, a quien vimos detrás del papel de Tommy Shelby en Peaky Blinders.

Eso no es todo porque la cinta contará con grandes estrellas de Hollywood como Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alex Wolff, Dylan Arnold, Jack Quaid y Josh Hartnett, entre otros actores.

Si bien, por ahora no se ha dado a conocer mayores detalles, ni tampoco un primer tráiler, la película abordará como Oppenheimer jugó un rol primordial en la creación de armamentos atómicos, pero posteriormente hizo lobby para establecer el control internacional del poder nuclear, a la vez que se opuso a la creación de la bomba de hidrógeno.

Para calmar la ansiedad de los fans, que ya están ansiosos por ver algún adelanto, hoy se lanzó una imagen donde se puede ver a Murphy rodeado de fuego como si una bomba hubiese estallado. Además, se confirmó la fecha de estreno en cines.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?

Oppenheimer tiene contemplada su fecha de estreno para el próximo 21 de julio de 2023.