Olivia Rodrigo llega esta semana a Disney+, pero esta vez no es para protagonizar alguna de las series de la plataforma, sino que arriba con Driving home 2 u (SOUR: La Película), un documental que dará a conocer el proceso de creación de SOUR, el álbum que la catapultó como una de las artistas más importantes del último tiempo, con tan solo 18 años.

El documental sigue a Rodrigo mientras recuerda los momentos de escritura y creación de su álbum de debut, en un viaje que comienza en desde Salt Lake City, hasta Los Ángeles.

“Creo que solo quería decirle a la gente lo que estaba pasando por mi mente, de una forma que me sintiera orgullosa y no avergonzada (…) Después de pasar por ese dolor y aflicción, y al final poder convertirlo en algo de lo que te sientes orgullosa, no hay nada mejor que eso”, adelantó Rodrigo en el tráiler de la película.



¿Cuándo se estrena Driving home 2 u de Olivia Rodrigo en Disney+?

El documental Driving home 2 u de Olivia Rodrigo llega a Disney+ el viernes 25 de marzo. De esta forma Olivia Rodrigo invita a sus fans a acercarse más de cerca a la historia que permitió la creación de algunos de sus más grandes éxitos, como Drivers License, Deja Vu, Good 4 U y Traitor y que le consiguió una nominación en los Premios Grammy.



Mira a continuación el tráiler de Driving home 2 u (SOUR: La Película):