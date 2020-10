¿Nueva pareja? Antonella Ríos detona las especulaciones al mostrarse con misterioso hombre

Antonella Ríos acapara nuevamente la atención en su Instagram, después de que este fin de semana, en la víspera de la conmemoración del 18 de octubre, se presentó junto a un misterioso galán.

Ríos, una activa usuaria de redes sociales, particularmente de Instagram, ha mantenido el contacto con sus seguidores por medio de mensajes de corte positivo e intensas reflexiones que han provocado los más diversos debates, además de por supuesto su siempre llamativas fotografías.

Pero ahora no apareció sola en una de sus más recientes publicaciones. De hecho, por eso llamó la atención: en la imagen compartía Antonella se mostró risueña junto a un hombre más alto que ella, de barba tupida y agarrándose el gorro que llevaba puesto, como si fuese un gesto de saludo a quienes posteriormente vieron la foto.

No hubo identificación, no se especificó el vínculo que hay entre ambos. No hubo ni siquiera palabras sobre qué demonios está ocurriendo, sólo un emoticón de un corazón. Nada más.

Por supuesto, eso fue suficiente para que se detonaran las especulaciones. ¿Acaso Antonella Ríos tiene una nueva conquista? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿O son solo amigos?

Todas esas interrogantes permanecen sin respuesta, ya que Ríos no ha entregado más detalles de su reciente sorpresa virtual, sólo la foto que permanece en su perfil y los videos en la que se pudo ver que el invididuo también comparte con su pequeño hijo.

Aunque probablemente, ante el escándalo que provocó entre sus seguidores, lo más probable es que sepamos más pronto que tarde de quien se trata.