Notable: chileno toca la versión cueca de la clásica "Toxicity" de System of a Down

Las cuarentenas a nivel mundial han hecho que las personas busquen pasatiempos para hacer un poco más agradable el encierro. Y algunos han aprovechado de mostrar sus dotes artísticos de formas muy particulares.

Esto le pasó a un chileno que no encontró nada mejor que realizar un tributo a System of a Down, banda que hizo historia durante los años 2000 con hits que se transformaron en verdaderos emblemas de esa generación. Pero no fue un homenaje cualquiera.

A través de su cuenta de facebook, Pablo Keyboards Cornes publicó un registro donde aparece tocando la recordada "Toxicity", pero en una versión a la chilena y en formato cueca. Sí, como lo lees. El joven se atrevió a tocar una de sus caciones más recordadas al ritmo del baile nacional.

Lo impresionante y raro del video hizo que inmediatamente se transformara en viral. No solo por su parecido sino por los tremendos arreglos que dejaron a más de alguno con ganas de que llegue el 18 de septiembre para bailarlo en alguna fonda.