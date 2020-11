"No tengo nada aún": Coni Roberts renuncia sorpresivamente a "Hola Chile"

La panelista de "Hola Chile" Coni Roberts decidió renunciar a su puesto en el programa de La Red, aferrada a la esperanza de experimentar con nuevos proyectos.

Así lo dio a conocer la misma Coni por medio de su cuenta en Instagram, donde publicó un extenso mensaje en el que también le contó a sus seguidores las razones para su decisión.

"Si, efectivamente me voy el 30 de noviembre, pero todo en muy buena onda.... conversamos y me entendieron perfecto", partió diciendo Roberts en la publicación.

Eso para luego detallar que su jugada "solo tiene que ver con ganas de moverme un poco, buscar nuevos desafíos, ver donde puedo aportar de la mejor manera".

Coni Roberts contaba seis años de trabajo en La Red.

La valentía de Roberts para dejar un puesto de trabajo con la actual crisis que enfrenta la televisión, que se vio potenciadapor la pandemia, también tuvo que ver con que "hay veces que nos cuesta movernos de nuestra zona de confort, y nos hacemos los locos con tomar ciertas decisiones que muchas veces arrastran miedos e incertidumbres".

"Pero lo hice, y estoy felizzzzz, abierta a buscar y escuchar todo lo que la vida me quiera poner adelante. No tengo nada aún, y estoy confiada que vendrán nuevas y buenas oportunidades para el 2021. Aún faltan unos días para irme, pero quería contarles, porque no saben cómo se les quiere por acá! Vamos por más!!", finalizó Coni Roberts, a quién aún le quedan 13 días en La Red.