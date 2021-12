Don't Look Up | ¿Qué día y a qué hora se estrena la nueva película de Netflix?

Los fanáticos de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y Cate Blanchett no tendrá que esperar mucho tiempo más para verlos juntos porque en solo horas se estrenará la película 'Don't Look Up' en Netflix.

Esta entretenida comedia presentará a dos astrónomos, Kate Dibiasky y Randall Mindy, que tras descubrir que un meteoro gigante se acerca a la Tierra, deben viajar por el país para advertirle a la población sobre esta situación.

Incluso visitarán a la presidenta de los Estados Unidos, interpretada por Meryl Streep y su hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), quienes no tomarán en cuenta la gravedad de la situación.

Los astrónomos tendrán que hacer todo lo posible para llamar la atención de un público que está más pendiente de las redes sociales.

Además de las estrellas antes mencionadas, el reparto de la cinta cuenta también con Rob Morgan, Tyler Perry, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Don't Look Up en Netflix?

'No Mires Arriba' se estrenará este viernes 24 de diciembre de 2021 mediante Netflix, es decir justo para las celebraciones de Navidad.

Horarios Latinoamérica

- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

- Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

- Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

- México: 02:00 AM