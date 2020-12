Queen Sono es cancelada por Netflix luego de haber anunciado su renovación

Queen Sono de Netflix perdió la corona: el servicio de streaming canceló su primera serie original africana a pesar de haberla renovado previamente para la temporada 2.

Según el medio de noticias sudafricano Channel24, la renovación fue rescindida debido a los desafíos de producción provocados por la pandemia de coronavirus.

"Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con la temporada 2 de Queen Sono", dijo Netflix en un comunicado. “Un gran agradecimiento a nuestros fans de todo el mundo por el amor compartido por nuestra primera serie original africana".

“Netflix también está agradecido con el elenco y el equipo por sus esfuerzos estelares en la creación de este programa para nuestros subcriptores en todo el mundo”, continuó el comunicado. "Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la industria creativa de Sudáfrica para seguir produciendo historias más atractivas 'Made-in-South Africa'".

El creador de la serie, Kagiso Lediga, también emitió una declaración que decía: "Escribimos una hermosa historia que se extendió por todo el continente, pero desafortunadamente no se pudo ejecutar en estos tiempos difíciles".

La serie de acción siguió a la reina Sono (Pearl Thusi), una espía de alto nivel altamente capacitada en una agencia sudafricana cuyo propósito era mejorar las vidas de los ciudadanos africanos. Su primera (y única) temporada se estreno el 28 de febrero.

Desafortunadamente, debido al COVID-19, muchas series han sido victimas de renovaciones invertidas, donde programas que fueron elegidos para temporadas adicionales, incluidas las series de Netflix GLOW y The Society, así como Stumptown de ABC, I'm Sorry de truTV y On Becoming a God in Central Florida de Showtime fueron canceladas antes de comenzar a grabar.