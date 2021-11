Este lunes, Netflix publicó a través de sus redes sociales el primer tráiler de 'Inventing Anna', una serie basada en hechos reales sobre la vida de la estafadora de la alta sociedad neoyorquina, Anna Delvey.

Esta serie es dirigida por la destacada Shonda Rhimes, credora de Bridgerton y Greys Anatomy, y protagonizada por Julia Garner como Delvey cuyo nombre real es Anna Sorokin.

El tráiler nos muestra a una periodista que empieza a investigar el caso de Anna Delvey, una heredera alemana que se ganó los corazones del "jet set" de New York y también su dinero.

Además de Garner, el elenco está conformado también por Anna Chlumsky, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney y Laverne Cox.

Cabe destacar que esta producción está inspirada en el artículo de Jessica Pressler para la revista New York Magazine cuyo título es 'How an Aspiring 'It' Girl Tricked New York's Party People - and its Banks'.

Más allá de la ficción

Anna Sorokin se mudó en 2013 a la ciudad de New York fingiendo ser una millonaria heredera alemana para abrirse paso hasta la alta sociedad de la ciudad.

Pero no fue hasta el 2019 cuando fue declarada culpable de ocho cargos, entre los que se incluyen hurto mayor. Pese a que recibió una sentencia de cuatro a doce años en una prisión, fue liberada. Hoy espera ser deportada a Alemania.

Sin más preámbulos revisa el tráiler a continuación: