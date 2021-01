Netflix promete una película por semana en adelanto del cine que estrenará en 2021

Netflix acaba de liberar un explosivo adelanto de los proyectos cinematográficos que estrenará durante 2021, prometiendo nada menos que una película para cada semana del año, incluyendo a protagonistas tan importantes como Ryan Reynolds y Dwayne Johnson hasta Gal Gadot, Leonardo DiCaprio y Jason Momoa.

"Aquí tienes una buena razón para entusiasmarte con el 2021: ¡Netflix estrenará una nueva película cada semana! Esto es solo un adelanto de la lista completa que incluirá de todo", anunciaron desde la plataforma de streaming en el clip que se puede revisar más abajo.

Además, propmeten abarcar múltiples géneros y todo tipo de historias. Superhéroes, wésterns, thrillers, comedias románticas, acción, "y a veces todo eso junto".

"Siempre con las mejores estrellas, directores y nuevos talentos de todo el mundo. Préparate, ¡este año va a ser estupendo!", proyectan desde la plataforma.

Entre los títulos destacados están "Red Notice", con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson; "The Harder They Fall", un western protagonizado por Regina King y Jonathan Majors; "Fuerza Trueno", la apuesta de superhéroes con Octavia Spencer y Melissa McCarthy; los debuts en la dirección de Halle Berry ("Bruised") y Lin-Manuel Miranda ("tick, tick...Boom!").

También están las nuevas secuelas de "El stand de los besos", con Joey King, y "A todos los chicos: Para siempre", con Lana Condor y Noah Centineo.

La recientemente anunciada llegada al servicio de "The Woman in the Window", protagonizada por Amy Adams; los nuevos proyectos de acción con Chris Hemsworth ("Escape from Spiderhead") y Jason Momoa ("Sweet Girl"); la apuesta familiar "¡Hoy sí!", con Jennifer Garner; y el nuevo acercamiento a los zombies de Zack Snyder con Dave Bautista, "El ejército de los muertos".