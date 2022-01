Quedan un poco más de dos semanas para que termine el primer mes del 2022 y al igual que los meses anteriores, llegarán nuevos estrenos a las diferentes plataformas de streaming.

En el caso de Netflix, entre los estrenos más esperados se encuentran A través de mi ventana, Inventing Anna y La Masacre de Texas. Sin embargo, no todo es color de rosa porque el streaming también tiene contemplado para este mes retirar de su biblioteca varios contenidos.

A continuación te contamos cuáles son las películas y series que serán eliminadas estas dos últimas semanas de enero, para que puedas verlas y disfrutarlas antes de que se acabe el mes.

¿Cuáles son las películas y series que será sacadas de Netflix este mes?

En diciembre de 2021, nos enteramos de que varias producciones abandonarían el streaming a partir de enero como el caso de Grey's Anatomy y Modern Family. Sin embargo, estas no son las únicas, porque habrán más.

18 de enero

- Bad Day for the Cut

- Memory Love

- Ser la vieja sabada

19 de enero

- 77 Heartbreaks

- Cook up a storm

- The Bullet Vanishes

- As the light goes out

- Connected

- Drink Drank Drunk

- Let the bullets fly

- Twins Mission

- That Demon Within

- The Great Magician

- The Midas Touch

- To the Fore

- Two thumbs up

- Rob-b-Hood

- Pink

22 de enero

- Countdown to Death: Pablo Escobar

- Corazón Borrado

24 de enero

- Pocoyo

25 de enero

- Era el cielo

- 21 Blackjack

28 de enero

- La vida inmoral de la pareja ideal

- Escuela Nocturna

30 de enero

- Black Sails

- Retribution

31 de enero

- Expedition Happiness

- Hakkunde

- Azali