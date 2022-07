Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de The Mars Volta, Hot Chip, Ha-Ash y Five Finger Dead Punch.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

The Mars Volta - Graveyard Love

La canción llega después de que la banda anunciara su regreso tras una larga década de interrupción y del lanzamiento del sencillo Blacklight Shine."Ellos buscarán tu ruina y quemarán tus tierras porque si ellos no te pueden poseer, nadie puede", explica Cedric Bixler-Zavala sobre las letras de la nueva canción. Graveyard Love, al igual que Blacklight Shine invita al escucha a oír el gran panorama. Sintetizadores que revolotean envuelven la canción como enredaderas, adentrándose más en la historia que The Mars Volta continúa contando.

El líder de Hot Chip, Alexis Taylor, explica que la canción: "Es sobre el mundo estrellándose contigo, las olas chocando contra, un dolor amplio y cómo navegarlo. Los versos son sobre separación cuando las familias son divididas contra su voluntad. Es sobre amistades fuertes. También es sobre Samuel Beckett dándole aventones a la escuela a Andre The Giant y sobre cómo Beckett debió haber aprendido mucho de la sabiduría de Andre".

Hanna & Ashley continúan preparando el camino para la salida de su próximo álbum y en esta ocasión le cantan a la intuición en este nuevo tema titulado Si Yo Fuera Tú, en el que reflejan, a través de la letra y del video, cómo las mujeres tienen un sexto sentido para saber si están en la relación indicada.

Five Finger Death Punch - Times Like These