Una lamentablemente noticia golpeó al mundo del entretenimiento esto viernes. La actriz ganadora del Emmy y activista por los derechos de los animales Betty White, conocida por protagonizar las series The Mary Tyler Moore Show y The Golden Girls, falleció el jueves 30 de noviembre.

La icónica actriz de televisión falleció de manera pacífica en su hogar, señaló Witjas, a través del comunicado también indicó: "Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre. La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más querido, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él".

La actriz tuvo una carrera de más de 8 décadas trabajando en la gran pantalla. La interprete se hizo conocida mundialmente al interpretar a Rose en The Golden Girls serie que se transmitió entre 1985 y 1992.

White hizo historia en la televisión y el mundo de las artes al convertirse en la intérprete que más años ha estado activa trabajando, con más de 8 décadas siendo parte de la industria del entretenimiento. La actriz que participó en decenas de películas y series ha sido homenajeada en todo el mundo tras conocerse la noticia de su fallecimiento a solo semanas de cumplir los 100 años.

Es por eso por lo que distintas celebridades, entre ellas cantantes, actrices y presentadores, utilizaron sus redes sociales para despedir a la artista.

CELEBRIDADES DESPIDEN A BETTY WHITE

Kristin Chenoweth

"Gracias por ser una amiga (y mucho más). Descansa tranquila, Betty."

Kerry Washington

"Oh, Dios mío. ¡El cielo acaba de recibir una nueva superestrella para celebrar esta noche!. Un ícono, una leyenda, un pionero, un rudo y un rayo de sol que nos brindó un genio creativo, alegría y risa durante 99 años. Gracias por su espíritu audaz y generoso. Descanse en paz #BettyWhite".

Conan O'Brien

"Dios bendiga a Betty White. Como decía mi mamá, 'tuvimos mucha suerte de tenerla'.

Cher

"La vi en su primer programa de televisión 'Life With Elizabeth' cuando tenía 7 años. Cuando lo hizo [El programa de Sonny y Cher] tuve la oportunidad de decírselo. Me sentí avergonzado porque se me llenaron los ojos de lágrimas. Me rodeó con sus brazos, y sentí 7 de nuevo. Algunas personas se llaman ICONS��, BETTY ES UNA VERDADERA ICONO".

Ellen DeGeneres



"Qué vida tan excepcional. Estoy agradecido por cada segundo que pude pasar con Betty White. Enviando amor a su familia, amigos ya todos nosotros".

Reese Witherspoon



"Es muy triste escuchar sobre la muerte de Betty White. Me encantó ver a sus personajes que trajeron tanta alegría. ¡Gracias, Betty, por hacernos reír a todos!"

Ryan Reynolds

"El mundo se ve diferente ahora. Ella fue excelente desafiando las expectativas. Se las arregló para envejecer mucho y, de alguna manera, no lo suficiente. Te extrañaremos, Betty. Ahora sabes el secreto".