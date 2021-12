La intérprete se hizo conocida mundialmente al interpretar a Rose en The Golden Girls serie que se transmitió entre 1985 y 1992.

La actriz ganadora de varios premios Emmy y activista por los derechos de los animales Betty White, conocida por protagonizar las series The Mary Tyler Moore Show y The Golden Girls, falleció el jueves 30 de noviembre. La noticia fue entregada este vierenes or su agente Jeff Witjas a través de un comunicado en Deadline.

La icónica actriz de televisión falleció de manera pacifica en su hogar, señaló Witjas, quien en el comunicado señala: "Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre", dijo Witjas en un comunicado. “La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más querido, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él".

La actriz tuvo una carrera de más de 8 décadas trabajando en la gran pantalla. La intérprete se hizo conocida mundialmente al interpretar a Rose en The Golden Girls serie que se transmitió entre 1985 y 1992.

Betty White ostentaba el récord historico de la carrera televisiva más larga, la actriz cuyos créditos incluye decenas de producciones tanto en el cine como en la televisión, debuto en la pantalla el año 1939 y su último trabajo fue el año 2019, el el filme animado Trouble.

El 2022 se estrenará Betty White: 100 años joven: una celebración de cumpleaños, que será una película documental sobre la carrera de la estrella.