Mortal: La nueva apuesta de horror y acción del director de "Scary Stories to Tell in the Dark"

André Øvredal es un director que está brillando por pequeños trabajos de horror que se han ganado el cariño de los fanáticos del género, por sus propuestas estéticamente atractivas, con giros inesperados y un cariño inconmensurable por las monstruosidades. No por nada se unió a Guillermo del Toro para sacar adelante la adaptación cinematográfica de "Scary Stories to Tell in the Dark".

El hombre también ha probado sus capacidades como cineasta con historias tan interesantes como "Trollhunters" y "The Autopsy of Jane Doe". Ahora, su más reciente apuesta se llama "Mortal" y ya tiene un primer adelanto.

Se trata de una aventura de fantasía que sigue a un joven que descubre tener poderes como las antiguas deidades de la mitología noruega, desatando el caos a su alrededor.

Nat Wolff, Priyanka Bose y Iben Akerlie protagonizan "Mortal", película que comenzará a estrenarse desde el próximo 3 de agosto.