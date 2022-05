Moon Knight estrenó este miércoles su sexto y último episodio en Disney Plus, poniendo fin a una de las historias más singulares que ha tenido el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que se presentó a un personaje completamente nuevo.

La ficción siguió las aventuras de Steven Grant, quien descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector, por lo que a medida que sus enemigos convergen, deben navergar por sus complejas identidades mientas se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.

El final de temporada no solo dio un término a su historia, sino que también planteó varias preguntas sobre lo que está por venir. Esto se suma al hecho de que no se conoce dónde aparecerá el Caballero Luna a continuación en el UCM o si la serie tendrá un segundo ciclo en el streaming.

¿Cuál es el futuro de Moon Knight en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Recientemente, el director Mohamed Diab, abordó esta temática indicando que pase lo que pase, el personaje se queda.

"Si me preguntas, te diría que Moon Knight está aquí para quedarse. Es un personaje interesante. Si eres Marvel, creo que la decisión comercial inteligente es mantenerlo. Lo único es que Marvel no es tradicional. Si tienes éxito, no significa que obtendrás una temporada 2", manifestó Diab en primera instancia.

"Por cierto, me mantienen en la oscuridad. No tengo idea. Solo estoy pensando como un hombre de negocios en este momento. Pero creo que se van a quedar. Tal vez va a ser una película. Tal vez va a ser un viaje como el que sucedió con WandaVision. Deseo que algún día, si hay una expansión, sea parte de ella", agregó.

Esto se suma a los comentarios que realizó al comienzo de la serie, cuando manifestó que el personaje tiene poder para quedarse en la franquicia durante al menos la próxima década.

"Te puedo decir con certeza que puedo verlo en los próximos 10 años, no solo en la próxima película. Es un personaje muy interesante. Es probablemente el personaje más interesante que cualquier actor pueda interpretar. Oscar está haciendo un gran trabajo. A la gente ya le gusta incluso desde el tráiler. Creo que la serie va a resonar en la gente, así que veo que se quedará por mucho tiempo", dijo Diab a SFX Magazine.

Todos los capítulos de Moon Knight se encuentran disponibles en Disney+.