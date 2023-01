No la tuvieron que apretar mucho y finalmente Mónica Godoy terminó exponiendo una experiencia medianamente negativa que tuvo en Sucupira, principalmente por la mala onda que recibía de parte de sus experimentadas colegas Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira.

¿Por qué Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira le tiraban mala onda a Mónica Godoy?

Godoy recordó la experiencia que tuvo en la clásica teleserie de TVN, al ser consultada por los conflictos que ha enfrentado debido a su belleza en el mundo de la actuación.

"No solamente me ha pasado a mí, también a muchas otras actrices guapas, estupendas", advirtió de entrada en conversación con la revista Sarah.

Así fue que mientras grababa en Papudo y Zapallar, tuvo una incómoda situación con Guazzini.

"A ella le carga que cuente esto, pero en Sucupira, y junto a la Paty (Rivadeneira) y la Anita Klesky, eran muy pesadas con nosotras", comentó Godoy.

Y añadió: "nos decían unas pesadeces horribles a la Maite Pascal, a la Cata Olcay y a mí. Nos hacían sentir mal por el solo hecho de haber entrado jóvenes, ser lindas".

"Pero resulta que ahora una de mis mejores amigas es la Coca", remató Mónica, con un saldo positivo.

La belleza: ¿Una condena?

La belleza abre puertas, pero también las cierra. Mónica Godoy ha enfrentado las dos caras de la moneda, a través de su trayectoria.

"Muchas veces es favorable y otras no", admitió. "He perdido personajes porque me dicen: 'Eres demasiado linda', y uno dice: 'Yo también me puedo afear'".

Así confesó que "en España me ponía lentes de contacto café y qué rico transformarme. Me puedo cortar el pelo, rapar o maquillarme para endurecer mis facciones, puedo engordar... Pero la gente se la juega menos por ti".

"Pero mi padre tenía mucha razón cuando me dijo que más que la belleza, lo que te abre puertas es la sonrisa y la simpatía", puntualizo la actriz.