Los Mnet Asian Musica Awards son uno de los premios más esperados del año para los fanáticos del K-pop, ya que reúne a los artistas de este género para presentar sus mejores actuaciones y recibir premios.

Este es uno de los eventos que no te puedes perder si te gustan los grupos como BTS, BLACKPINK, EXO, TWICE, SEVENTEEN, TXT.

Eso sí, por el momento no se conocen mayores detalles sobre quiénes se presentarán en el escenario del MAMA 2021, no obstante, ARMY (fandom de BTS) espera que ver a Jin, Suga, Jimin, V, RM y Jungkook interpretando sus últimas canciones (Butter y Permission to dance).

Entre los nominados para mejor artista masculino, se encuentran Baekhyun de EXO, D.O. de EXO, Kai de EXO, Lee Moo Jin y Kang Daniel. En el caso de la mejor artista femenina, las estrellas nominadas son Taeyeon de SNSD, LISA de BLACKPINK, IU, Rosé de BLACKPINK y Heize.

Las otras categorías que se disputarán son "Mejor grupo femenino", "Mejor grupo masculino", "Mejor artista masculino nuevo", "Mejor artista femenina nueva", "Mejor performance de banda", "Mejor performance vocal", "Mejor colaboración", "Mejor OST", "Mejor dance performance, grupo masculino" y "Mejor dance performance grupo femenino".

¿Qué día son los MNet Asian Music Awards y dónde verlo?

Los MNet Asian Music Awards se realizarán este sábado 11 de diciembre en Corea del Sur, al igual que los MAMA 2020. El tema de la ceremonia para este año se titula "Make Some Noice" (Haz algo de ruido).

La transmisión se hará por los canales y plataformas de CJ E&M en diversas regiones del mundo. Además, el público podrá disfrutar del evento a través del sitio web oficial y el canal de Youtube de MNet.