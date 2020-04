Millie Bobby Brown la rompe en Tik Tok interpretando "Imagine" de John Lennon

Millie Bobby Brown sorprendió a sus seguidores en la red social Tik Tok al interpretar el clásico de John Lennon, "Imagine".

La actriz de "Stranger Things" acumula más de 4,8 millones de reproducciones y la nada despreciable cifra de 1,1 millones de "me gusta", en la plataforma que ha crecido su popularidad exponencialmente durante el actual periodo de cuarentena.

Brown interpreta el sencillo de 1971 mientras acaricia a su perro, en un video en blanco y negro: "imagine all the people, living life in peace, you may say, I’m a dreamer, but I’m not the only one, I hope someday you’ll join us, and the world will be as one".

Al parecer el clip no emanó de la nada. Varios fanáticos han especulado con que sea una respuesta a la ola de haters que se le vino encima a la intérprete de "Eleven", quienes la criticaron duramente por su participación y capacidad vocal en el clip que Gal Gadot creó con la misma canción del ex Beatle hace unas semanas.