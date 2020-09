Mega se llena de críticas por mostrar imagen de desabastecimiento que no correspondía a Chile

Mega se convirtió la jornada de este miércoles en uno de los temas más comentados en Twitter, principalmente por las críticas que le llovieron después de mostrar una imagen de desabastecimiento en un supermercado que no correspondía a la realidad chilena.

Temprano en la mañana en "Mucho Gusto" incorporaron a su pauta las denuncias de desabastecimiento que se hicieron en redes sociales durante las horas previas, a propósito del paro de camioneros que se depuso más tarde. En medio de todo, una imagen en particular llamó la atención de los televidentes.

Se trataba de una captura que mostraba los estantes vacíos de un supermercado, pero al parecer los editores del matinal no se dieron cuenta que los precios que se dejaban ver en ella estaban en libras, además de que los carteles con promociones estaban completamente en inglés.

Para el público estos detalles no pasaron desapercibidos y la fotografía se viralizó como un fuego descontrolado. Un ingeniero comercial incluso invitó a denunciar al canal privado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) e incluso compartió el link para estampar la queja.

A eso del mediodía, en "Mucho Gusto" acusaron el golpe y Simón Oliveros, el ex reportero convertido en animador del programa tras la polémica de José Miguel Viñuela, se refirió al asunto.

"El titular que ha marcado el día de hoy es el quiebre temporal del desabastecimiento. Queremos hacer una corrección, en la mañana mostramos una imagen que no correspondía al país, pedimos las disculpas por eso frente a nuestro público, pero si hablamos de un problema que sí existe. Eso sí, dentro del stock de imágenes, mostramos una que no correspondía", comentó Oliveros.

Pero el público consideró que el daño ya estaba hecho y canalizaron su molestia a través de la plataforma social, donde "Mega" se mantuvo entre los principales temas más comentados de la plataforma.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

No puedo creer lo q me llego !! Usan video de otro país para “comunicar desabastecimiento nacional !! @Mega espero explicación !! (Yo no vi la noticia, pero suficiente para ver la distorsión intencionada !!! No más @Mega !! pic.twitter.com/3g7Le5mrTN