Matías Assler se defiende tras ser detenido por romper cuarentena: "Yo vivo en Cachagua hace cinco meses"

Sorpresa causó en los televidentes la detención de Matías Assler. Las primeras informaciones explicaban que el actor había sido detenido por romper la cuarentena y tener domicilio en Santiago, pero con el paso de las horas se fueron aclarando las cosas.

Fue el propio involucrado quien levantó la voz para "parar la mala onda". A través de su cuenta de Instagram, explicó que "la noticia es falsa. Yo vivo en Cachagua hace cinco meses y acá está mi primera vivienda, no tengo domicilio en Santiago".

Además, Assler señaló que quería ayudar a una persona que, aún en cuarentena, estaba trabajando en su casa. "Ayer quería ir a dejar a una persona a la Ligua y fui a Carabineros a preguntar cuál era la manera de hacerlo y me tomaron detenido. No he salido de la comuna de Zapallar desde que empezó el tema del coronavirus".

Juanita Ringeling, pareja de Matías Assler, también salió en su defensa en Instagram.

Finalmente el actor insistió en que no ha hecho nada malo. "He cumplido mi cuarentena. Espero entiendan que la noticia es completamente falsa y la mala onda no viene al caso".