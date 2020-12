Mariana Loyola se refiere a los motivos del por qué no quiso tener más hijos: "Me pasó que ser mamá y ser actriz es súper difícil"

La conocida actriz, Mariana Loyola, fue invitada esta semana al espacio que conduce Fran García, en Canal 13 live titulado "Francamente". Donde aprovechó para hablara acerca de su carrera, su vida privada y su visión de la maternidad.

La conductora del espacio le preguntó sobre por qué no quiso tener más hijos, a lo que la actriz de Machos respondió "no. Me pasó que ser mamá y ser actriz es súper difícil” luego agregó que “webean porque tienes una y no tienes la otra. Webean porque no tienes. Sí poh. Yo no quise otra, porque fue difícil criar a la Olivia sin mamá. Fue súper difícil…”

García-Huidobro le consultó si se refería a su mamá, a lo que la actriz de Amores de Mercado señaló que “sin mi mamá, claro. Y la mamá del papá de Olivia vivía en Concepción. Yo me emparejé con Rodrigo, mi actual pareja hace 15 años, y sus papás viven en Valparaíso. O sea, mi plan de contención es mi hermana y mi hermano, y mi hermano es más chico, fue papá hace tres años recién!.

"Entonces era difícil, porque además hacer teatro, sobre todo, que es como este mundo bohemio donde te vas de la casa a las seis de la tarde, de miércoles a domingo, y vuelves a las doce 12 de la noche".

Luego se refirió a lo difícil que era para ella perderse tantos momentos con su hija por trabajo “yo me acuerdo en una época de Cachimba y de Machos, que estaba a la par, yo me acuerdo ir manejando de Cartagena, Viña, Santiago, con mi Marita (la mujer que la ayudaba), con la Olivia. Pero a veces veía a la Olivia dormir, lloraba yo me acuerdo. Como que llegaba a la casa, ‘¿y la Oli?’, ‘está durmiendo’. Me iba en la mañana, ‘¿y la Oli?’, ‘está durmiendo’.

Al ser consultada por su actual pareja la actriz comentó que "entró un hombre a mi vida, que es papá desde los 23. Yo hablo de Micaela como mi hija mayor, que es su hija, porque también la conozco desde que tiene cinco, va a cumplir 22. Y claro, otro hombre. Un hombre criado en España, hijo de exiliados, con otra cabeza, con otra mentalidad, hijo de mamá feminista. Ahí es como que uno dice ‘esto sí, por aquí sí’."

También señaló la importancia que ha tenido su pareja en la vida de su hija “la Oli ama a su papá y es su papá, tenemos súper buena relación y todo. Pero el papá del cotidiano, que le cambió los pañales y que le sacó los mocos, es Rodrigo”